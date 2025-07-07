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Андрей Рублёв — после поражения на Уимблдоне: это урок для меня. Учусь быть добрее к себе

Андрей Рублёв — после поражения на Уимблдоне: это урок для меня. Учусь быть добрее к себе
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после поражения от второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в четвёртом круге Уимблдона-2025 рассказал, что учится быть добрее к себе. Встреча Рублёва и Алькараса завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 5 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это урок для меня. Я учусь быть добрее к себе. Сегодня смог оставаться позитивным до конца и бороться, не говоря себе ничего плохого. Учусь быть добрее к себе», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри. Напомним, Карлос является действующим чемпионом травяного мэйджора.

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