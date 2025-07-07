Андрей Рублёв — после поражения на Уимблдоне: это урок для меня. Учусь быть добрее к себе

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после поражения от второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в четвёртом круге Уимблдона-2025 рассказал, что учится быть добрее к себе. Встреча Рублёва и Алькараса завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца.

«Это урок для меня. Я учусь быть добрее к себе. Сегодня смог оставаться позитивным до конца и бороться, не говоря себе ничего плохого. Учусь быть добрее к себе», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри. Напомним, Карлос является действующим чемпионом травяного мэйджора.