Карлос Алькарас повторил полувековой рекорд после победы над Андреем Рублёвым на Уимблдоне
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Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас повторил достижение, которое в 1974 году установил австралиец Джон Ньюкомб. Испанцу понадобилось сыграть 18 ТБШ, чтобы 13 раз выйти в четвёртый круг «Больших шлемов».
6 июля Алькарас в третьем круге Уимблдона-2025 обыграл российского теннисиста 14-ю ракетку мира Андрея Рублёва. Счёт — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. На счету Алькараса 21 эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри. Напомним, Карлос является действующим чемпионом травяного мэйджора.
Комментарии
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