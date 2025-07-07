Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас повторил полувековой рекорд после победы над Андреем Рублёвым на Уимблдоне

Карлос Алькарас повторил полувековой рекорд после победы над Андреем Рублёвым на Уимблдоне
Карлос Алькарас
Комментарии

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас повторил достижение, которое в 1974 году установил австралиец Джон Ньюкомб. Испанцу понадобилось сыграть 18 ТБШ, чтобы 13 раз выйти в четвёртый круг «Больших шлемов».

6 июля Алькарас в третьем круге Уимблдона-2025 обыграл российского теннисиста 14-ю ракетку мира Андрея Рублёва. Счёт — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 5 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. На счету Алькараса 21 эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри. Напомним, Карлос является действующим чемпионом травяного мэйджора.

Материалы по теме
Рик Маччи отметил различия в философии игры Карлоса Алькараса и Янника Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android