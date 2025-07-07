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Мария Шарапова раскритиковала The Wall Street Journal за заголовок об Арине Соболенко

Мария Шарапова раскритиковала The Wall Street Journal за заголовок об Арине Соболенко
Мария Шарапова
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Бывшая теннисистка пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова подвергла критике работу The Wall Street Journal. Издание опубликовало материал о первой ракетке мира Арине Соболенко с заголовком «Первая ракетка мира бьёт так мощно, что тренируется с мужчинами».

В статье делается акцент на мощных ударах белорусской спортсменки, а также на том, что она тренируется со спарринг-партнёрами мужского пола. Шарапова отметила, что СМИ может лучше выполнять свою работу.

«Что за заголовок, что за статья? Вы можете лучше», — написала Шарапова в социальных сетях.

Ранее Мария Шарапова стала гостем мероприятия Зала славы тенниса в Лондоне. Вместе с ней лицами события стали американцы Майк Брайан и Боб Брайан, многократные победители «Шлемов» в парном разряде.

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