Мария Шарапова раскритиковала The Wall Street Journal за заголовок об Арине Соболенко

Бывшая теннисистка пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова подвергла критике работу The Wall Street Journal. Издание опубликовало материал о первой ракетке мира Арине Соболенко с заголовком «Первая ракетка мира бьёт так мощно, что тренируется с мужчинами».

В статье делается акцент на мощных ударах белорусской спортсменки, а также на том, что она тренируется со спарринг-партнёрами мужского пола. Шарапова отметила, что СМИ может лучше выполнять свою работу.

«Что за заголовок, что за статья? Вы можете лучше», — написала Шарапова в социальных сетях.

Ранее Мария Шарапова стала гостем мероприятия Зала славы тенниса в Лондоне. Вместе с ней лицами события стали американцы Майк Брайан и Боб Брайан, многократные победители «Шлемов» в парном разряде.