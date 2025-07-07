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Российские теннисисты не примут участия в выставочном турнире Six Kings Slam — 2025

Российские теннисисты не примут участия в выставочном турнире Six Kings Slam — 2025
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Выставочный турнир Six Kings Slam во второй раз пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соревнования пройдут с 15 по 18 октября. Среди участников выставки нет ни одного российского теннисиста. В прошлом году участие принял Даниил Медведев.

В состав игроков Six Kings Slam — 2025 вошли итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, британец Джек Дрейпер, американец Тейлор Фриц и серб Новак Джокович.

«С гордостью объявляем, что 15-18 октября в Эр-Рияде состоится второй сезон турнира Six Kings Slam, в котором примут участие шесть лучших игроков мира в рейтинге PIF ATP. Янник Синнер вернётся, чтобы защитить свою корону против Карлоса Алькараса, Новака Джоковича, Александра Зверева, Джека Дрейпера и Тейлора Фрица», — написал председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в социальных сетях.

Напомним, в прошлом году победу на Six Kings Slam одержал Янник Синнер. В решающем матче он обыграл Карлоса Алькараса.

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