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Роджер Федерер прибыл на Уимблдон-2025

Роджер Федерер прибыл на Уимблдон-2025
Роджер Федерер
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Титулованный швейцарский теннисист, восьмикратный победитель Уимблдона Роджер Федерер прибыл на престижные соревнования в Лондон. Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) эмоционально отреагировала на визит швейцарца на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Роджер Федерер с женой Миркой

Роджер Федерер с женой Миркой

Фото: Пресс-служба ATP Tour

«Он веееернулся», — написала пресс-служба АТР в социальных сетях.

Ранее 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил шоу модного дома Dior в Париже. На Неделе мужской моды звезда тенниса был вместе с супругой Миркой.

Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении профессиональной карьеры в 2022 году.

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