Роджер Федерер прибыл на Уимблдон-2025

Титулованный швейцарский теннисист, восьмикратный победитель Уимблдона Роджер Федерер прибыл на престижные соревнования в Лондон. Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) эмоционально отреагировала на визит швейцарца на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Роджер Федерер с женой Миркой
Фото: Пресс-служба ATP Tour
«Он веееернулся», — написала пресс-служба АТР в социальных сетях.
Ранее 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил шоу модного дома Dior в Париже. На Неделе мужской моды звезда тенниса был вместе с супругой Миркой.
Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении профессиональной карьеры в 2022 году.