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«Не оцениваю его как «вау»-матч». Димитров — о будущей встрече с Синнером на Уимблдоне

«Не оцениваю его как «вау»-матч». Димитров — о будущей встрече с Синнером на Уимблдоне
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21-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров поделился ожиданиями от предстоящей встречи с лидером мирового рейтинга Янником Синнером в четвёртом круге Уимблдона-2025. Счёт личных встреч теннисистов — 4-1 в пользу итальянца.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 19:05 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Он лучший игрок в мире, особенно за последний год-два. Я бы сказал, что его стабильность на корте и способность выполнять всё без малейших сомнений в своей игре — это то, что больше всего впечатляет. Для себя этот конкретный матч при всём уважении не оцениваю как «вау»-матч. Это просто ещё один день, когда я должен показать свою игру. Последние шесть-семь месяцев были для меня трудными. Я много работал. Мне пришлось много бороться. Этот матч имеет значение прежде всего для меня самого, больше ни для чего. Но хочу ли я придавать ему какой-то особый статус? Нет. Вполне доволен тем, что есть. Остальное — удовольствие. Это важно. Мы во второй неделе Уимблдона. Давайте получать удовольствие», — приводит слова Димитрова The National News.

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