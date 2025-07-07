Санторо — о появлении Джоковича с наколенником на Уимблдоне: не особо за него переживаю

Трёхкратный победитель ТБШ французский теннисист, а ныне эксперт канала beIN Sports Фабрис Санторо прокомментировал появление Новака Джоковича на Уимблдоне-2025 с наколенником. Серб появился в таком виде на тренировке перед матчем 1/8 финала, сообщает We love tennis.

«Он монстр. Сколько раз мы видели, как он блистал со специальной повязкой, наколенником или после визита физиотерапевта? Да, правда, погода не способствует, особенно при ревматизме. Сам не играл, но чувствую это при смене температуры. Но я не особо переживаю за Новака. Наверняка нас ждут много розыгрышей и высокий темп игры», — приводит слова Санторо We love tennis.

Сегодня, 7 июля, Новак Джокович сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Встреча начнётся не ранее 15:35 по московскому времени.