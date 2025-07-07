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Мартинес — об Андреевой: если уж я выиграла Уимблдон, то у Мирры точно есть хорошие шансы

Мартинес — об Андреевой: если уж я выиграла Уимблдон, то у Мирры точно есть хорошие шансы
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Чемпионка Уимблдона-1994 тренер Кончита Мартинес оценила шансы своей подопечной, седьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой выиграть Уимблдон.

«Мирра — очень особенная и всесторонне развитая теннисистка, но при этом ей есть куда расти. Я думаю, ей предстоит многому научиться. Если уж я, будучи больше грунтовым игроком, смогла выиграть Уимблдон, то у Мирры точно есть хорошие шансы на победу.

Мне понадобилось много попыток, чтобы сделать свою игру более комфортной на траве. Но думаю, если Мирра будет действовать с открытым умом и не будет злиться, когда промахивается, у неё есть игра, с которой она может выигрывать», — приводит слова Мартинес BBC Sport.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Мирра Андреева встретится с 10-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро.

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