Флавио Коболли обыграл Марина Чилича и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025

24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича (83-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. В её рамках Коболли 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Чилича 19 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Флавио Коболли поспорит с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).