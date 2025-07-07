Флавио Коболли обыграл Марина Чилича и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025
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24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича (83-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 13:15 МСК
83
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
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|4
|7 7
|6 3
|
|6
|6 4
|7 7
24
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. В её рамках Коболли 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Чилича 19 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.
За выход в полуфинал соревнований Флавио Коболли поспорит с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).
Комментарии
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