Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Организатор Уимблдона — об инциденте с Павлюченковой: не так уж важно, как это случилось

Организатор Уимблдона — об инциденте с Павлюченковой: не так уж важно, как это случилось
Анастасия Павлюченкова
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон отказалась объяснять, почему произошло отключение системы определения аута во время матча Анастасии Павлюченковой и британки Сонай Картал. Она также отметила, что главный судья не был в курсе того, что система не работала.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Очевидно, для нас важно, чтобы подобное не повторилось. Но я не уверена, что так уж важно, как именно это произошло. Главное для нас — убедиться, что наши процессы надёжны и исключают повторение подобного.

Существует чёткая процедура включения и выключения системы, и именно человек отвечает за её активацию и деактивацию. Работа системы требует участия человека — это не искусственный интеллект. Камеры и технологии слежения работают в тандеме с людьми: оператор Hawk-Eye и судья по пересмотрам — все эти части должны функционировать эффективно, чтобы система работала. Их задача заключается в том, чтобы убедиться, что система активирована в начале игры, правильно настроена и помогает главному судье. Но этого не произошло. Главный судья был на связи с судьёй по пересмотрам, однако его не проинформировали, что система частично деактивирована. Он действовал, не располагая всей необходимой информацией», — приводит слова Болтон Daily Mail.

Материалы по теме
«Я что, спятила, мяч же в ауте?» Павлюченкова — о скандальном решении судьи на Уимблдоне
«Я что, спятила, мяч же в ауте?» Павлюченкова — о скандальном решении судьи на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android