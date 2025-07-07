Организатор Уимблдона — об инциденте с Павлюченковой: не так уж важно, как это случилось

Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон отказалась объяснять, почему произошло отключение системы определения аута во время матча Анастасии Павлюченковой и британки Сонай Картал. Она также отметила, что главный судья не был в курсе того, что система не работала.

«Очевидно, для нас важно, чтобы подобное не повторилось. Но я не уверена, что так уж важно, как именно это произошло. Главное для нас — убедиться, что наши процессы надёжны и исключают повторение подобного.

Существует чёткая процедура включения и выключения системы, и именно человек отвечает за её активацию и деактивацию. Работа системы требует участия человека — это не искусственный интеллект. Камеры и технологии слежения работают в тандеме с людьми: оператор Hawk-Eye и судья по пересмотрам — все эти части должны функционировать эффективно, чтобы система работала. Их задача заключается в том, чтобы убедиться, что система активирована в начале игры, правильно настроена и помогает главному судье. Но этого не произошло. Главный судья был на связи с судьёй по пересмотрам, однако его не проинформировали, что система частично деактивирована. Он действовал, не располагая всей необходимой информацией», — приводит слова Болтон Daily Mail.