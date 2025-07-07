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Александрова — Бенчич: россиянка на тай-брейке проиграла первый сет 1/8 финала Уимблдона

Александрова — Бенчич: россиянка на тай-брейке проиграла первый сет 1/8 финала Уимблдона
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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи 1/8 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня 17-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова встречается с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая занимает 35-ю строчку рейтинга. После первого сета счёт 7:6 (7:4) в пользу Бенчич.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова — Белинда Бенчич.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:05 МСК
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Счёт личных встреч между теннисистками — 4-4. Последний очный матч состоялся в 2025 году на травяном турнире в Бад-Хомбурге, где победу одержала россиянка 6:1, 6:2.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Она покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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