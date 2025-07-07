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«Это почти как кошмар». Алькарас — о предстоящей встрече с Норри на Уимблдоне

«Это почти как кошмар». Алькарас — о предстоящей встрече с Норри на Уимблдоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с британцем Кэмероном Норри (61-й в рейтинге) в четвертьфинале Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Кэмерон Норри
61
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
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Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Противостоять Кэмерону всегда очень сложно, у нас уже были тяжёлые сражения в прошлом. Противостоять ему — это почти как кошмар, честно говоря, это очень тяжело с самого начала. Не удивлён, что он в четвертьфинале, видел, как он играет в теннис отличного уровня. Когда он потерпел поражение в Лондоне, он остался на пять дней, тренируясь утром, днём и вечером. Я видел его, поэтому не удивлен, что он соревнуется на этом уровне. Вот он играет дома, так что публика будет на его стороне, всё будет по-другому. Я должен быть сильным морально, всё время быть сосредоточенным, если хочу победить его», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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