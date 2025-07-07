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Джокович — де Минор: серб разгромно проиграл первый сет 1/8 финала Уимблдона-2025

Джокович — де Минор: серб разгромно проиграл первый сет 1/8 финала Уимблдона-2025
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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках восьмого игрового дня шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встречается с представителем Австралии Алексом де Минором, который занимает 11-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 6:1 в пользу де Минора.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 1
1 		6 0
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Джоковича. Он обыграл де Минора в четвёртом круге Australian Open — 2023 и в 1/4 финала в Монте-Карло-2024. Алекс оказался сильнее Новака в четвертьфинале United Cup — 2024.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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