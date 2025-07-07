Джокович — де Минор: серб разгромно проиграл первый сет 1/8 финала Уимблдона-2025

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках восьмого игрового дня шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встречается с представителем Австралии Алексом де Минором, который занимает 11-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 6:1 в пользу де Минора.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Джоковича. Он обыграл де Минора в четвёртом круге Australian Open — 2023 и в 1/4 финала в Монте-Карло-2024. Алекс оказался сильнее Новака в четвертьфинале United Cup — 2024.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.