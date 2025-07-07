Ирина Хромачёва и Фанни Штолляр не смогли выйти в 1/4 финала Уимблдона-2025 в паре

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и её напарница из Венгрии Фанни Штолляр не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025. В матче парного разряда они уступили Габриэле Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Счёт — 6:7 (1:7), 6:7 (2:7).

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Хромачёва и Штолляр выполнили три подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету их соперниц два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В четвертьфинале турнира Уимблдона-2025 Дабровски и Рутлифф сыграют с Вероникой Кудерметовой (Россия) и Элисе Мертенс (Бельгия).