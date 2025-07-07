Ирина Хромачёва и Фанни Штолляр не смогли выйти в 1/4 финала Уимблдона-2025 в паре
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва и её напарница из Венгрии Фанни Штолляр не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025. В матче парного разряда они уступили Габриэле Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Счёт — 6:7 (1:7), 6:7 (2:7).
Уимблдон — парный разряд (ж). 3-й круг
07 июля 2025, понедельник. 14:35 МСК
Ирина Хромачёва
Фанни Штолляр
И. Хромачёва Ф. Штолляр
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Хромачёва и Штолляр выполнили три подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету их соперниц два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В четвертьфинале турнира Уимблдона-2025 Дабровски и Рутлифф сыграют с Вероникой Кудерметовой (Россия) и Элисе Мертенс (Бельгия).
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