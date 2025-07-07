Навратилова: дебют Мирры Андреевой на Центральном корте Уимблдона может ей помочь

Девятикратная победительница Уимблдона Мартина Навратилова предположила, что дебют Мирры Андреевой на Центральном корте соревнований может сыграть ей на руку. Сегодня, 7 июля, россиянка сыграет в 1/8 финала с американкой Эммой Наварро.

Ранее Андреева отмечала, что хочет сыграть на главном стадионе турнира в Лондоне.

«Возможно, она будет нервничать. Но когда ты там находишься, то бываешь таким воодушевлённым, что начинаешь играть даже лучше. У меня самой было так, и многие, с кем я говорила, говорили то же самое. Это трепет, уважение, но и вау, я играю на Центральном корте!» — сказала Навратилова.

С Навратиловой согласился аналитик Tennis Channel Джон Вертхайм.

«Это не просто очередной рубеж. Она говорила, что у неё почти детский восторг от дебюта на Центральном корте. Посмотрим, как она себя проявит», — отметил он.