Навратилова: дебют Мирры Андреевой на Центральном корте Уимблдона может ей помочь

Девятикратная победительница Уимблдона Мартина Навратилова предположила, что дебют Мирры Андреевой на Центральном корте соревнований может сыграть ей на руку. Сегодня, 7 июля, россиянка сыграет в 1/8 финала с американкой Эммой Наварро.
Ранее Андреева отмечала, что хочет сыграть на главном стадионе турнира в Лондоне.
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«Возможно, она будет нервничать. Но когда ты там находишься, то бываешь таким воодушевлённым, что начинаешь играть даже лучше. У меня самой было так, и многие, с кем я говорила, говорили то же самое. Это трепет, уважение, но и вау, я играю на Центральном корте!» — сказала Навратилова.
С Навратиловой согласился аналитик Tennis Channel Джон Вертхайм.
«Это не просто очередной рубеж. Она говорила, что у неё почти детский восторг от дебюта на Центральном корте. Посмотрим, как она себя проявит», — отметил он.
- 7 июля 2025
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