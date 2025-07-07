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Навратилова: дебют Мирры Андреевой на Центральном корте Уимблдона может ей помочь

Навратилова: дебют Мирры Андреевой на Центральном корте Уимблдона может ей помочь
Мартина Навратилова
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Девятикратная победительница Уимблдона Мартина Навратилова предположила, что дебют Мирры Андреевой на Центральном корте соревнований может сыграть ей на руку. Сегодня, 7 июля, россиянка сыграет в 1/8 финала с американкой Эммой Наварро.

Ранее Андреева отмечала, что хочет сыграть на главном стадионе турнира в Лондоне.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 18:15 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«Возможно, она будет нервничать. Но когда ты там находишься, то бываешь таким воодушевлённым, что начинаешь играть даже лучше. У меня самой было так, и многие, с кем я говорила, говорили то же самое. Это трепет, уважение, но и вау, я играю на Центральном корте!» — сказала Навратилова.

С Навратиловой согласился аналитик Tennis Channel Джон Вертхайм.

«Это не просто очередной рубеж. Она говорила, что у неё почти детский восторг от дебюта на Центральном корте. Посмотрим, как она себя проявит», — отметил он.

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