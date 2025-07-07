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Екатерина Александрова — Белинда Бенчич, результат матча 7 июля 2025, счет 0:2, 1/8 финала, Уимблдон-2025

Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/4 финала Уимблдона
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17-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив в матче 1/8 финала швейцарской теннисистке Белинде Бенчич (35-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:05 МСК
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Матч продлился 1 час 58 минут. За время игры Белинда Бенчич выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойных ошибки, и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Екатерина Александрова сделала за игру три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и американской теннисисткой Эммой Наварро.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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