Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/4 финала Уимблдона
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17-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив в матче 1/8 финала швейцарской теннисистке Белинде Бенчич (35-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:05 МСК
17
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
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35
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Матч продлился 1 час 58 минут. За время игры Белинда Бенчич выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойных ошибки, и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Екатерина Александрова сделала за игру три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и американской теннисисткой Эммой Наварро.
Комментарии
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