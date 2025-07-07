Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/4 финала Уимблдона

17-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив в матче 1/8 финала швейцарской теннисистке Белинде Бенчич (35-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Матч продлился 1 час 58 минут. За время игры Белинда Бенчич выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойных ошибки, и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Екатерина Александрова сделала за игру три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и американской теннисисткой Эммой Наварро.