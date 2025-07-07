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Новак Джокович — Алекс де Минор: серб сравнял счёт матча в 1/8 финала Уимблдона-2025

Новак Джокович — Алекс де Минор: серб сравнял счёт матча в 1/8 финала Уимблдона-2025
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Завершился второй сет матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором за выход в 1/4 финала Уимблдона-2025. Партию со счётом 6:4 выиграл Джокович, тем самым сравняв счёт поединка. Первый сет остался за де Минором (6:1).

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 1
1 		6 0
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Второй сет матча продлился 1 час 4 минуты. В его рамках Джокович реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных (100%), а де Минор — 2 брейк-пойнта из 10 заработанных (20%).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Алекс де Минор в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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