Новак Джокович — Алекс де Минор: серб сравнял счёт матча в 1/8 финала Уимблдона-2025

Завершился второй сет матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором за выход в 1/4 финала Уимблдона-2025. Партию со счётом 6:4 выиграл Джокович, тем самым сравняв счёт поединка. Первый сет остался за де Минором (6:1).

Второй сет матча продлился 1 час 4 минуты. В его рамках Джокович реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных (100%), а де Минор — 2 брейк-пойнта из 10 заработанных (20%).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Алекс де Минор в 1/8 финала Уимблдона-2025.