Новак Джокович — Алекс де Минор: серб сравнял счёт матча в 1/8 финала Уимблдона-2025
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Завершился второй сет матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором за выход в 1/4 финала Уимблдона-2025. Партию со счётом 6:4 выиграл Джокович, тем самым сравняв счёт поединка. Первый сет остался за де Минором (6:1).
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
3-й сет
1 : 1
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|6
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
Второй сет матча продлился 1 час 4 минуты. В его рамках Джокович реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных (100%), а де Минор — 2 брейк-пойнта из 10 заработанных (20%).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Алекс де Минор в 1/8 финала Уимблдона-2025.
Комментарии
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