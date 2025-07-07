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Де Минор — лишь 4-й игрок в истории, забравший сет у Джоковича со счётом 6:1 на Уимблдоне

Де Минор — лишь 4-й игрок в истории, забравший сет у Джоковича со счётом 6:1 на Уимблдоне
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор добился выдающегося достижения в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Де Минор со счётом 6:1 выиграл сет у 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестой ракетки мира серба Новака Джоковича. В одиночном разряде Уимблдона подобного за всю карьеру Новака добивались лишь четыре игрока до де Минора.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 1
1 		6 1
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Теннисисты, выигрывавшие сет со счётом 6:1 у Новака Джоковича на Уимблдоне:

Рафаэль Надаль (2007, 2011 годы).
Сэм Куэрри (2016 год).
Роджер Федерер (2019 год).
Карлос Алькарас (2023 год).
Алекс де Минор (2025 год).

Отметим, что свой успех де Минор в матче с Джоковичем на Уимблдоне-2025 развить не смог, он проиграл вторую партию (4:6).

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