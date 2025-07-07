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Де Минор — лишь 4-й игрок в истории, забравший сет у Джоковича со счётом 6:1 на Уимблдоне

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор добился выдающегося достижения в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Де Минор со счётом 6:1 выиграл сет у 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестой ракетки мира серба Новака Джоковича. В одиночном разряде Уимблдона подобного за всю карьеру Новака добивались лишь четыре игрока до де Минора.

Теннисисты, выигрывавшие сет со счётом 6:1 у Новака Джоковича на Уимблдоне:

Рафаэль Надаль (2007, 2011 годы).

Сэм Куэрри (2016 год).

Роджер Федерер (2019 год).

Карлос Алькарас (2023 год).

Алекс де Минор (2025 год).

Отметим, что свой успех де Минор в матче с Джоковичем на Уимблдоне-2025 развить не смог, он проиграл вторую партию (4:6).