Фото: Роджер Федерер из Королевской ложи следит за матчем Джоковича в 1/8 финала Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер из Королевской ложи следит за матчем 24-кратного победителя мэйджоров, шестой ракетки мира серба Новака Джоковича с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором за выход в 1/4 финала Уимблдона-2025. На турнире завершившего карьеру Федерера сопровождает его супруга Мирка.

На момент написания новости счёт матча по сетам равный — 1:1. Де Минор выиграл стартовую партию со счётом 6:1, Джокович победил во второй со счётом 6:4.

Победитель матча Джокович — де Минор в 1/4 финала Уимблдона-2025 сразится с 24-й ракеткой итальянцем Флавио Коболли (22).