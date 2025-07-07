«Сегодня я попыталась играть смелее». Бенчич — о победе над Александровой

35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, за счёт чего ей удалось одержать победу в матче 1/8 финала Уимблдона-2025, где она играла с российской теннисисткой Екатериной Александровой 7:6 (7:4), 6:4.
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— Вы проиграли Екатерине всего пару недель назад. У вас уже были непростые встречи в прошлом, но что вы изменили сегодня для победы?
— Думаю, сегодня я попыталась играть смелее. У меня было пару хороших недель тренировок и несколько уверенных матчей, так что на этот раз я чувствовала себя более готовой. Она очень сильная соперница — действует чисто и мощно, и с ней всегда тяжело играть. Но, честно говоря, я действительно получила удовольствие от этого матча, даже если со стороны это было не так заметно. Было напряжённо, но мне было весело во время игры, – сказала Бенчич в интервью на корте после матча.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и американской теннисисткой Эммой Наварро.
- 7 июля 2025
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