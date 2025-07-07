Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сегодня я попыталась играть смелее». Бенчич — о победе над Александровой

«Сегодня я попыталась играть смелее». Бенчич — о победе над Александровой
Аудио-версия:
Комментарии

35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, за счёт чего ей удалось одержать победу в матче 1/8 финала Уимблдона-2025, где она играла с российской теннисисткой Екатериной Александровой 7:6 (7:4), 6:4.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:05 МСК
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

— Вы проиграли Екатерине всего пару недель назад. У вас уже были непростые встречи в прошлом, но что вы изменили сегодня для победы?
— Думаю, сегодня я попыталась играть смелее. У меня было пару хороших недель тренировок и несколько уверенных матчей, так что на этот раз я чувствовала себя более готовой. Она очень сильная соперница — действует чисто и мощно, и с ней всегда тяжело играть. Но, честно говоря, я действительно получила удовольствие от этого матча, даже если со стороны это было не так заметно. Было напряжённо, но мне было весело во время игры, – сказала Бенчич в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и американской теннисисткой Эммой Наварро.

Материалы по теме
Самсонова — в 1/4 финала Уимблдона! Александрова проиграла, а Мирра ждёт матч. LIVE!
Live
Самсонова — в 1/4 финала Уимблдона! Александрова проиграла, а Мирра ждёт матч. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android