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Самсонова — Бузас-Манейро: россиянка выиграла первый сет матча 1/8 финала Уимблдона

Самсонова — Бузас-Манейро: россиянка выиграла первый сет матча 1/8 финала Уимблдона
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В эти минуты на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходит матч 1/8 финала Уимблдона-2025, в котором 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встречается с представительницей Испании Джессикой Бузас-Манейро, занимающей 62-ю строчку рейтинга.

Россиянка выиграла выиграла первый сет матча со счётом 7:5.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Джессика Бузас Манейро
62
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Джессика Бузас-Манейро

Людмила Самсонова и Джессика Бузас-Манейро играют друг с другом впервые.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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