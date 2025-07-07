Самсонова — Бузас-Манейро: россиянка выиграла первый сет матча 1/8 финала Уимблдона

В эти минуты на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходит матч 1/8 финала Уимблдона-2025, в котором 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встречается с представительницей Испании Джессикой Бузас-Манейро, занимающей 62-ю строчку рейтинга.

Россиянка выиграла выиграла первый сет матча со счётом 7:5.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Джессика Бузас-Манейро

Людмила Самсонова и Джессика Бузас-Манейро играют друг с другом впервые.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.