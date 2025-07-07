Отец Флавио Коболли расплакался после выхода сына в четвертьфинал Уимблдона-2025

Отец 24-й ракетки мира итальянского теннисиста Флавио Коболли не смог сдержать слёз после дебютного выхода сына в четвертьфинал турнира «Большого шлема» (Уимблдон-2025).
В четвёртом круге Уимблдона-2025 Коболли (22) обыграл чемпиона US Open — 2014 представителя Хорватии Марина Чилича (83-й в мировом рейтинге) со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).
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«Всегда мечтал оказаться здесь. Вы не можете себе представить, какие эмоции я сейчас испытываю. Мой отец плачет и мой брат — тоже», — в частности, сказал Коболли в интервью на корте.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
За выход в дебютный полуфинал ТБШ и Уимблдона Коболли сразится с победителем матча Алекс де Минор (Австралия, 11) — Новак Джокович (Сербия, 6).
- 7 июля 2025
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