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Отец Флавио Коболли расплакался после выхода сына в четвертьфинал Уимблдона-2025

Отец Флавио Коболли расплакался после выхода сына в четвертьфинал Уимблдона-2025
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Отец 24-й ракетки мира итальянского теннисиста Флавио Коболли не смог сдержать слёз после дебютного выхода сына в четвертьфинал турнира «Большого шлема» (Уимблдон-2025).

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Коболли (22) обыграл чемпиона US Open — 2014 представителя Хорватии Марина Чилича (83-й в мировом рейтинге) со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 13:15 МСК
Марин Чилич
83
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 7 7 6 3
6 		6 6 4 7 7
             
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Всегда мечтал оказаться здесь. Вы не можете себе представить, какие эмоции я сейчас испытываю. Мой отец плачет и мой брат — тоже», — в частности, сказал Коболли в интервью на корте.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

За выход в дебютный полуфинал ТБШ и Уимблдона Коболли сразится с победителем матча Алекс де Минор (Австралия, 11) — Новак Джокович (Сербия, 6).

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