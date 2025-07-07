«Это просто безумие». Белинда Бенчич — о выходе в 1/4 финала Уимблдона

35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, насколько важной является для неё победа в 1/8 финала Уимблдона-2025. Швейцарская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира, обыграв россиянку Екатерину Александрову со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

— Что для вас значит сегодняшняя победа? Это ваше девятое участие на Уимблдоне, но впервые вы вышли в четвертьфинал. Насколько особенным является этот момент?

— Да, я всё время застревала на стадии четвёртого круга, так что сегодняшний день действительно много значит. Наконец-то пробиться в четвертьфинал — это просто безумие. Я очень долго об этом мечтала. С детства смотрела Уимблдон, и он всегда казался мне вершиной мечты. А теперь я стою здесь — и это действительно исполнение мечты. Я безумно, безумно счастлива, — сказала Бенчич в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и американской теннисисткой Эммой Наварро.