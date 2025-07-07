Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это просто безумие». Белинда Бенчич — о выходе в 1/4 финала Уимблдона

«Это просто безумие». Белинда Бенчич — о выходе в 1/4 финала Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, насколько важной является для неё победа в 1/8 финала Уимблдона-2025. Швейцарская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира, обыграв россиянку Екатерину Александрову со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:05 МСК
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

— Что для вас значит сегодняшняя победа? Это ваше девятое участие на Уимблдоне, но впервые вы вышли в четвертьфинал. Насколько особенным является этот момент?
— Да, я всё время застревала на стадии четвёртого круга, так что сегодняшний день действительно много значит. Наконец-то пробиться в четвертьфинал — это просто безумие. Я очень долго об этом мечтала. С детства смотрела Уимблдон, и он всегда казался мне вершиной мечты. А теперь я стою здесь — и это действительно исполнение мечты. Я безумно, безумно счастлива, — сказала Бенчич в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и американской теннисисткой Эммой Наварро.

Материалы по теме
Самсонова — в 1/4 финала Уимблдона! Александрова проиграла, а Мирра ждёт матч. LIVE!
Live
Самсонова — в 1/4 финала Уимблдона! Александрова проиграла, а Мирра ждёт матч. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android