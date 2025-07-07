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Новак Джокович — Алекс де Минор: серб впервые повёл в матче 1/8 финала Уимблдона-2025

Новак Джокович — Алекс де Минор: серб впервые повёл в матче 1/8 финала Уимблдона-2025
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Завершился третий сет матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором за выход в 1/4 финала Уимблдона-2025. Партию со счётом 6:4 выиграл Джокович, тем самым он впервые повёл в данном поединке (2:1). Де Минор выиграл стартовую партию со счётом 6:1, Джокович победил во второй со счётом 6:4.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
1 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Третья партия данного матча продлилась 53 минуты. В её рамках Джокович реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Де Минор заработал один, но реализовать его не смог.

Победитель матча Джокович — де Минор в 1/4 финала Уимблдона-2025 сразится с 24-й ракеткой итальянцем Флавио Коболли (22).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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