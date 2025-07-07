«Постараюсь потренироваться с левшой». Алькарас – о предстоящем матче с Норри на Уимблдоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, будет ли он специально тренироваться с теннисистом-левшой к матчу 1/4 финала Уимблдона-2025 с британцем Кэмероном Норри.

– Меняется ли что-то для тебя, когда ты играешь против левши, как Кэмерон Норри? Ты обычно тренируешься с левшой перед таким матчем?

– Я не из тех, кому обязательно нужен левша для разминки или тренировки. Конечно, это полезно. Так что, я постараюсь найти левшу для тренировки, если кто-то будет доступен.

Играть против левши для меня всегда сложно. Особенно тяжело принимать подачи-слайсы на мячах, где у него есть преимущество. Думаю, это сложно для всех. Посмотрим, как пойдёт с Кэмом. Постараюсь не зацикливаться на том, что он левша, на его подаче или возможных преимуществах. Хочу сосредоточиться на тактике и посмотреть, как лучше действовать. Но, всё же, постараюсь потренироваться с левшой, – сказал Алькарас на пресс-конференции Уимблдона.

Матч 1/4 финала Уимблдона-2025 между Карлосом Алькарасом и Кэмероном Норри запланирован на 8 июля.