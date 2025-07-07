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Донской осудил Иванишевича за резкие слова о плохой форме Циципаса

Донской осудил Иванишевича за резкие слова о плохой форме Циципаса
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Российский теннисист Евгений Донской осудил тот факт, что чемпион Уимблдона-2001 хорватский теннисист, а ныне известный Горан Иванишевич публично раскритиковал физическую форму своего нынешнего подопечного грека Стефаноса Циципаса.

«Вот вы задали вопрос: «В какой ситуации он может так сказать?» Да в любой, лично он может ему сказать всё что угодно. Подойди ему и скажи: «Стефан, ты ужасно готов, я считаю то и то, ты должен пересмотреть свою позицию в этом плане, должен начать больше заниматься ОФП, должен более дисциплинированно к этому подходить». Бывший же тренер Циципаса, какой-то грек тоже же на него гнал, мол, что не видел, чтобы Циципас на тренировках выкладывался.

Мне не нравится только то, что это вышло в публичное пространство. Здесь я не согласен с Гораном», — сказал Донской в эфире «Больше!»

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