Донской осудил Иванишевича за резкие слова о плохой форме Циципаса

Российский теннисист Евгений Донской осудил тот факт, что чемпион Уимблдона-2001 хорватский теннисист, а ныне известный Горан Иванишевич публично раскритиковал физическую форму своего нынешнего подопечного грека Стефаноса Циципаса.

«Вот вы задали вопрос: «В какой ситуации он может так сказать?» Да в любой, лично он может ему сказать всё что угодно. Подойди ему и скажи: «Стефан, ты ужасно готов, я считаю то и то, ты должен пересмотреть свою позицию в этом плане, должен начать больше заниматься ОФП, должен более дисциплинированно к этому подходить». Бывший же тренер Циципаса, какой-то грек тоже же на него гнал, мол, что не видел, чтобы Циципас на тренировках выкладывался.

Мне не нравится только то, что это вышло в публичное пространство. Здесь я не согласен с Гораном», — сказал Донской в эфире «Больше!»