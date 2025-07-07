Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2025

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв в матче 1/8 финала представительницу Испании Джессику Бузас-Манейро (62-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. За время встречи Людмила Самсонова сделала четыре подачи навылет, допустила три двойных ошибки и смогла реализовать 9 из 12 брейк-пойнтов. Джессика Бузас-Манейро выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между польской теннисисткой Игой Швёнтек и датчанкой Кларой Таусон.