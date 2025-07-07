Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова — Джессика Бузас-Манейро, результат матча 7 июля 2025, счет 2:0, 1/8 финала, Уимблдон-2025

Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2025
Комментарии

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв в матче 1/8 финала представительницу Испании Джессику Бузас-Манейро (62-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:5.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Джессика Бузас Манейро
62
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. За время встречи Людмила Самсонова сделала четыре подачи навылет, допустила три двойных ошибки и смогла реализовать 9 из 12 брейк-пойнтов. Джессика Бузас-Манейро выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между польской теннисисткой Игой Швёнтек и датчанкой Кларой Таусон.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Материалы по теме
Самсонова — в 1/4 финала Уимблдона! Александрова проиграла, а Мирра ждёт матч. LIVE!
Live
Самсонова — в 1/4 финала Уимблдона! Александрова проиграла, а Мирра ждёт матч. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android