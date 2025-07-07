Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2025
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв в матче 1/8 финала представительницу Испании Джессику Бузас-Манейро (62-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:5.
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:00 МСК
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7
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|5
62
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. За время встречи Людмила Самсонова сделала четыре подачи навылет, допустила три двойных ошибки и смогла реализовать 9 из 12 брейк-пойнтов. Джессика Бузас-Манейро выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между польской теннисисткой Игой Швёнтек и датчанкой Кларой Таусон.
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