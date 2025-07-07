19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Это произошло на Уимблдоне-2025. В четвёртом круге Самсонова (19) со счётом 7:5, 7:5 одолела 62-ю ракетку мира из Испании Джессику Бузас Манейро. Стоит отметить, что в стартовой партии этого матча россиянка проигрывала 3:5 – ей пришлось отыграть 2 сетбола.

До этого матча Самсонова четырежды проигрывала в четвёртых кругах мэйджоров (дважды на US Open, единожды на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне). Интересно, что впервые Людмила вышла в 1/8 финала ТБШ именно на Уимблдоне, это произошло в 2021 году.