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Людмила Самсонова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Людмила Самсонова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Джессика Бузас Манейро
62
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Это произошло на Уимблдоне-2025. В четвёртом круге Самсонова (19) со счётом 7:5, 7:5 одолела 62-ю ракетку мира из Испании Джессику Бузас Манейро. Стоит отметить, что в стартовой партии этого матча россиянка проигрывала 3:5 – ей пришлось отыграть 2 сетбола.

До этого матча Самсонова четырежды проигрывала в четвёртых кругах мэйджоров (дважды на US Open, единожды на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне). Интересно, что впервые Людмила вышла в 1/8 финала ТБШ именно на Уимблдоне, это произошло в 2021 году.

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