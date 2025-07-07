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Новак Джокович — Алекс де Минор, результат матча 7 июля 2025, счет 3:1, 4-й круг Уимблдона

Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона-2025, одолев де Минора
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
1 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В матче четвёртого круга 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11).

Встреча Джоковича с де Минором продлилась 3 часа 20 минут. В её рамках Новак шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету де Минора один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.

За выход в полуфинал Уимблдона-2025 Джокович сразится с 24-й ракеткой мира 23-летним итальянцем Флавио Коболли (22).

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