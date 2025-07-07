Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона-2025, одолев де Минора

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона-2025.

В матче четвёртого круга 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11).

Встреча Джоковича с де Минором продлилась 3 часа 20 минут. В её рамках Новак шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету де Минора один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.

За выход в полуфинал Уимблдона-2025 Джокович сразится с 24-й ракеткой мира 23-летним итальянцем Флавио Коболли (22).