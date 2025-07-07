Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона-2025, одолев де Минора
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4
|4
|
|6
|6
|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
В матче четвёртого круга 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11).
Встреча Джоковича с де Минором продлилась 3 часа 20 минут. В её рамках Новак шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету де Минора один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.
За выход в полуфинал Уимблдона-2025 Джокович сразится с 24-й ракеткой мира 23-летним итальянцем Флавио Коболли (22).
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