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Евгений Кафельников высказался о выходе Людмилы Самсоновой в четвертьфинал Уимблдона

Евгений Кафельников высказался о выходе Людмилы Самсоновой в четвертьфинал Уимблдона
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников поделился впечатлениями от матча 1/8 финала между россиянкой Людмилой Самсоновой и испанской теннисисткой Джессикой Бузас-Манейро. Россиянка одержала победу со счётом 7:5, 7:5 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Джессика Бузас Манейро
62
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

«Людмила — молодец! Четвертьфинал Уимблдона — отличный результат. Вполне возможно, что зайдёт в полуфинал. Почему нет? При счастливом стечении обстоятельств всё возможно», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между польской теннисисткой Игой Швёнтек и датчанкой Кларой Таусон.

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