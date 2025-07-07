Евгений Кафельников высказался о выходе Людмилы Самсоновой в четвертьфинал Уимблдона

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников поделился впечатлениями от матча 1/8 финала между россиянкой Людмилой Самсоновой и испанской теннисисткой Джессикой Бузас-Манейро. Россиянка одержала победу со счётом 7:5, 7:5 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
«Людмила — молодец! Четвертьфинал Уимблдона — отличный результат. Вполне возможно, что зайдёт в полуфинал. Почему нет? При счастливом стечении обстоятельств всё возможно», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между польской теннисисткой Игой Швёнтек и датчанкой Кларой Таусон.
- 7 июля 2025
-
19:20
-
19:15
-
19:05
-
18:58
-
18:49
-
18:43
-
18:42
-
18:40
-
18:07
-
17:57
-
17:52
-
17:49
-
17:37
-
17:34
-
17:22
-
17:13
-
17:06
-
16:47
-
16:39
-
16:24
-
16:11
-
16:10
-
16:02
-
15:45
-
15:42
-
15:17
-
14:55
-
14:38
-
14:31
-
14:30
-
14:14
-
14:02
-
13:46
-
13:26
-
13:19