Евгений Кафельников высказался о выходе Людмилы Самсоновой в четвертьфинал Уимблдона

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников поделился впечатлениями от матча 1/8 финала между россиянкой Людмилой Самсоновой и испанской теннисисткой Джессикой Бузас-Манейро. Россиянка одержала победу со счётом 7:5, 7:5 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

«Людмила — молодец! Четвертьфинал Уимблдона — отличный результат. Вполне возможно, что зайдёт в полуфинал. Почему нет? При счастливом стечении обстоятельств всё возможно», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между польской теннисисткой Игой Швёнтек и датчанкой Кларой Таусон.