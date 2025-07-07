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Ольховский считает, что Людмила Самсонова способна играть на высоком уровне

Ольховский считает, что Людмила Самсонова способна играть на высоком уровне
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянки Людмилы Самсоновой в четвертьфинал Уимблдона-2025. В матче 1/8 финала Самсонова обыграла испанку Джессику Бузас-Манейро (7:5, 7:5).

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Джессика Бузас Манейро
62
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

«Самсонова впервые вышла в четвертьфинал. На мой взгляд, это очень хороший результат. По игре Людмила на протяжении всего сезона показывала хороший теннис, но не было громких результатов и из-за этого — стабильности. Сейчас она играет стабильнее. Надеюсь, что Самсонова продолжит показывать такой же теннис. Людмила по своей игре способна выступать на очень высоком уровне и в матче с Бузас Манейро это доказала. Она выдержала напор и играла стабильно и интересно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между польской теннисисткой Игой Швёнтек и датчанкой Кларой Таусон.

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