Ольховский считает, что Людмила Самсонова способна играть на высоком уровне

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянки Людмилы Самсоновой в четвертьфинал Уимблдона-2025. В матче 1/8 финала Самсонова обыграла испанку Джессику Бузас-Манейро (7:5, 7:5).

«Самсонова впервые вышла в четвертьфинал. На мой взгляд, это очень хороший результат. По игре Людмила на протяжении всего сезона показывала хороший теннис, но не было громких результатов и из-за этого — стабильности. Сейчас она играет стабильнее. Надеюсь, что Самсонова продолжит показывать такой же теннис. Людмила по своей игре способна выступать на очень высоком уровне и в матче с Бузас Манейро это доказала. Она выдержала напор и играла стабильно и интересно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между польской теннисисткой Игой Швёнтек и датчанкой Кларой Таусон.