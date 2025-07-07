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«Меня знобит». Самсонова высказалась о выходе в дебютный четвертьфинал Уимблдона

«Меня знобит». Самсонова высказалась о выходе в дебютный четвертьфинал Уимблдона
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала дебютный выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 и турнира «Большого шлема» в целом.

В четвёртом круге Уимблдона Самсонова (19) со счётом 7:5, 7:5 одолела 62-ю ракетку мира из Испании Джессику Бузас Манейро. Стоит отметить, что в стартовой партии этого матча россиянка проигрывала 3:5 – ей пришлось отыграть 2 сетбола.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Джессика Бузас Манейро
62
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

– Прямо сейчас меня знобит. Это впервые для меня, невероятное ощущение. Просто потрясающе стоять здесь.

– Замахнуться, ударить и смотреть, что выйдет. Таков план?
– Почему бы и нет?» — сказала Самсонова в интервью на корте.

В дебютном четвертьфинале Уимблдона-2025 Самсонова сыграет с победительницей встречи Ига Швёнтек (Польша) — Клара Таусон (Дания).

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