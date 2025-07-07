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Ольховский поделился ожиданиями от матча между Анисимовой и Павлюченковой в 1/4 Уимблдона

Ольховский поделился ожиданиями от матча между Анисимовой и Павлюченковой в 1/4 Уимблдона
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Уимблдона-2025 между россиянкой Анастасией Павлюченковой и американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Анастасия Павлюченкова показывает очень уверенную игру и хороший теннис. Завтра будет очень интересный матч, ведь Анисимова играет мощно. Однако Настя способна выступать на очень высоком уровне», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Четвертьфинальный матч Уимблдона между Анастасией Павлюченковой и Амандой Анисимовой запланирован на 8 июля.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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