Ольховский поделился ожиданиями от матча между Анисимовой и Павлюченковой в 1/4 Уимблдона
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Уимблдона-2025 между россиянкой Анастасией Павлюченковой и американской теннисисткой Амандой Анисимовой.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
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Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
«Анастасия Павлюченкова показывает очень уверенную игру и хороший теннис. Завтра будет очень интересный матч, ведь Анисимова играет мощно. Однако Настя способна выступать на очень высоком уровне», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Четвертьфинальный матч Уимблдона между Анастасией Павлюченковой и Амандой Анисимовой запланирован на 8 июля.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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