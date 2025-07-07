Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона, упомянув стиль Федерера

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона-2025.

В матче четвёртого круга 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11).

«Я больше нервничал перед матчем, это отразилось на моей игре в первом сете. Был очень сложный поединок, очень много напряжённых моментов. Порой мне хотелось, чтобы у меня был такой же сёрв-энд-воллей, как у джентльмена, который стоит вон там (показывает на Роджера Федерера, который следил за его матчем из Королевской ложи. — Прим. «Чемпионата»). Это бы помогло. Но жаловаться не на что», — сказал Джокович в интервью на корте.