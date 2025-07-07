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Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона, упомянув стиль Федерера

Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона, упомянув стиль Федерера
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона-2025.

В матче четвёртого круга 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11).

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
1 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я больше нервничал перед матчем, это отразилось на моей игре в первом сете. Был очень сложный поединок, очень много напряжённых моментов. Порой мне хотелось, чтобы у меня был такой же сёрв-энд-воллей, как у джентльмена, который стоит вон там (показывает на Роджера Федерера, который следил за его матчем из Королевской ложи. — Прим. «Чемпионата»). Это бы помогло. Но жаловаться не на что», — сказал Джокович в интервью на корте.

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