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Джокович — о присутствии Федерера на его матче: хорошо, что мне удалось снять проклятие

Джокович — о присутствии Федерера на его матче: хорошо, что мне удалось снять проклятие
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о присутствии 20-кратного победителя мэйджоров швейцарца Роджера Федерера на его матче в 1/8 финала Уимблдона-2025.

— Каково это — играть матч на Центральном корте и перед сам знаешь кем?
— Вероятно, это первый матч, где я победил в присутствии Роджера. Парочку последних я проиграл. Хорошо, что удалось снять проклятие. Хорошо, что есть Роджер, великий чемпион, человек, которым я восхищаюсь и которого очень уважаю. Мы делили корт на протяжении многих лет, и приятно видеть, как он возвращается на свой любимый турнир, где добился наибольшего успеха, — сказал Джокович в интервью на корте.

В матче четвёртого круга 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11).

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
1 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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