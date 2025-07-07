Джокович — о присутствии Федерера на его матче: хорошо, что мне удалось снять проклятие

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о присутствии 20-кратного победителя мэйджоров швейцарца Роджера Федерера на его матче в 1/8 финала Уимблдона-2025.

— Каково это — играть матч на Центральном корте и перед сам знаешь кем?

— Вероятно, это первый матч, где я победил в присутствии Роджера. Парочку последних я проиграл. Хорошо, что удалось снять проклятие. Хорошо, что есть Роджер, великий чемпион, человек, которым я восхищаюсь и которого очень уважаю. Мы делили корт на протяжении многих лет, и приятно видеть, как он возвращается на свой любимый турнир, где добился наибольшего успеха, — сказал Джокович в интервью на корте.

В матче четвёртого круга 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11).