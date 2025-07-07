Супруга Медведева показала милое фото Даниила с дочками
Поделиться
Супруга чемпиона US Open – 2021, девятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева опубликовала в социальных сетях милое семейное фото. В кадре Медведев позирует со своими дочками – Алисой и Викторией.
Фото: из личного архива Дарьи Медведевой
Медведев неудачно выступил на текущем Уимблдоне-2025 и досрочно уехал домой, в Монако. На старте соревнований Даниил (9) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6 проиграл 64-й ракетке мира из Франции Бенжамену Бонзи, который покинул турнир в следующем круге.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
64
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|7 7
|6
|
|6
|6 3
|2
9
Даниил Медведев
Д. Медведев
В лайв-рейтинге ATP Медведев уже опустился на 14-ю позицию. После завершения Уимблдона Даниил гарантированно потеряет статус первой ракетки России.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июля 2025
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:15
-
20:10
-
19:54
-
19:50
-
19:49
-
19:43
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:05
-
18:58
-
18:49
-
18:43
-
18:42
-
18:40
-
18:07
-
17:57
-
17:52
-
17:49
-
17:37
-
17:34
-
17:22
-
17:13
-
17:06
-
16:47
-
16:39
-
16:24
-
16:11
-
16:10
-
16:02
-
15:45