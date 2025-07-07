Супруга Медведева показала милое фото Даниила с дочками

Супруга чемпиона US Open – 2021, девятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева опубликовала в социальных сетях милое семейное фото. В кадре Медведев позирует со своими дочками – Алисой и Викторией.

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

Медведев неудачно выступил на текущем Уимблдоне-2025 и досрочно уехал домой, в Монако. На старте соревнований Даниил (9) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6 проиграл 64-й ракетке мира из Франции Бенжамену Бонзи, который покинул турнир в следующем круге.

В лайв-рейтинге ATP Медведев уже опустился на 14-ю позицию. После завершения Уимблдона Даниил гарантированно потеряет статус первой ракетки России.