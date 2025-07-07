Андреева — Наварро: Мирра уверенно выиграла первый сет матча 1/8 финала Уимблдона

В эти минуты на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходит матч 1/8 финала Уимблдона-2025, в котором седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встречается с представительницей США Эммой Наварро, занимающей 10-ю строчку рейтинга.

Мирра Андреева выиграла первый сет матча со счётом 6:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Эмма Наварро.

Это вторая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. В первый раз победа осталась за россиянкой, которая обыграла соперницу на турнире в Цинциннати в 2024 году (первый круг, 6:2, 6:2).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.