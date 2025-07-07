Джокович в 29-й раз победил игрока из топ-20 на Уимблдоне. Его обгоняет только Федерер

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 29-й раз обыграл соперника из топ-20 мирового рейтинга в одиночном разряде Уимблдона. Это второй показатель с 1973 года после швейцарца Роджера Федерера (32), сообщает Opta Ace.

Сегодня, 7 июля, в матче четвёртого круга Уимблдона 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11).

Лидеры по победам над игроками топ-20 (с 1973 года) в мужском одиночном разряде Уимблдона: