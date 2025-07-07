Джокович в 29-й раз победил игрока из топ-20 на Уимблдоне. Его обгоняет только Федерер
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 29-й раз обыграл соперника из топ-20 мирового рейтинга в одиночном разряде Уимблдона. Это второй показатель с 1973 года после швейцарца Роджера Федерера (32), сообщает Opta Ace.
Сегодня, 7 июля, в матче четвёртого круга Уимблдона 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11).
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 3
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|3
|4
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|4
|4
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|6
|6
|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
Лидеры по победам над игроками топ-20 (с 1973 года) в мужском одиночном разряде Уимблдона:
- Роджер Федерер (Швейцария) – 32.
- Новак Джокович (Сербия) – 29.
- Борис Беккер (Германия) – 22.
- Бьорн Борг (Швеция) – 19.
- Рафаэль Надаль (Испания) – 16.
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