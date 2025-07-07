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Джокович вышел в 63-й четвертьфинал турнира «Большого шлема», обновив собственный рекорд

Джокович вышел в 63-й четвертьфинал турнира «Большого шлема», обновив собственный рекорд
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в свой 63-й четвертьфинал турнира «Большого шлема». Тем самым Новак обновил собственный рекорд по этому показателю среди игроков Открытой эры (с 1968 года).

Джокович в 63-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ на Уимблдоне-2025. В матче четвёртого круга Уимблдона 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11). Для серба это 101-я победа на Уимблдоне.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
1 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

За выход в полуфинал Уимблдона-2025 Джокович сразится с 24-й ракеткой мира 23-летним итальянцем Флавио Коболли (22).

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