Джокович вышел в 63-й четвертьфинал турнира «Большого шлема», обновив собственный рекорд

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в свой 63-й четвертьфинал турнира «Большого шлема». Тем самым Новак обновил собственный рекорд по этому показателю среди игроков Открытой эры (с 1968 года).

Джокович в 63-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ на Уимблдоне-2025. В матче четвёртого круга Уимблдона 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11). Для серба это 101-я победа на Уимблдоне.

За выход в полуфинал Уимблдона-2025 Джокович сразится с 24-й ракеткой мира 23-летним итальянцем Флавио Коболли (22).