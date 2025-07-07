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Селиваненко — о Самсоновой: 1/4 финала Уимблдона — почётный клуб со своими привилегиями

Селиваненко — о Самсоновой: 1/4 финала Уимблдона — почётный клуб со своими привилегиями
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил выход 19-й ракетки мира россиянки Людмилы Самсоновой в четвертьфинал Уимблдона-2025.

В четвёртом круге Уимблдона Самсонова (19) со счётом 7:5, 7:5 одолела 62-ю ракетку мира из Испании Джессику Бузас Манейро.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Джессика Бузас Манейро
62
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

«Людмила Самсонова играет на Уимблдоне уверенно, в присущем ей активном стиле, доминируя на корте и пока превосходя соперников по всем компонентам. Для любого теннисиста выход в так называемые «последние 8» на Уимблдоне — значимое достижение. Это особый, почётный клуб со своими привилегиями», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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