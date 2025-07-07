Селиваненко — о Самсоновой: 1/4 финала Уимблдона — почётный клуб со своими привилегиями
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил выход 19-й ракетки мира россиянки Людмилы Самсоновой в четвертьфинал Уимблдона-2025.
В четвёртом круге Уимблдона Самсонова (19) со счётом 7:5, 7:5 одолела 62-ю ракетку мира из Испании Джессику Бузас Манейро.
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:00 МСК
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
62
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
«Людмила Самсонова играет на Уимблдоне уверенно, в присущем ей активном стиле, доминируя на корте и пока превосходя соперников по всем компонентам. Для любого теннисиста выход в так называемые «последние 8» на Уимблдоне — значимое достижение. Это особый, почётный клуб со своими привилегиями», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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