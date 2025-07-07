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Джокович восьмой сезон подряд сыграет в четвертьфинале Уимблдона

Джокович восьмой сезон подряд сыграет в четвертьфинале Уимблдона
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович восьмой сезон подряд вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Сегодня, 7 июля, в матче четвёртого круга Уимблдона 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11).

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
1 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Для серба это 101-я победа на Уимблдоне и 16-й четвертьфинал на травяном мэйджоре в карьере.

Напомним, Джокович семь раз в карьере выигрывал Уимблдон. В последний раз это произошло в 2022 году. Для Новака это второй по успешности мэйджор после Открытого чемпионата Австралии (10 титулов).

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