Джокович восьмой сезон подряд сыграет в четвертьфинале Уимблдона

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович восьмой сезон подряд вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Сегодня, 7 июля, в матче четвёртого круга Уимблдона 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11).

Для серба это 101-я победа на Уимблдоне и 16-й четвертьфинал на травяном мэйджоре в карьере.

Напомним, Джокович семь раз в карьере выигрывал Уимблдон. В последний раз это произошло в 2022 году. Для Новака это второй по успешности мэйджор после Открытого чемпионата Австралии (10 титулов).