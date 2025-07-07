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«Мне абсолютно нечего терять». Зигемунд — о матче с Соболенко в 1/4 финала Уимблдона

«Мне абсолютно нечего терять». Зигемунд — о матче с Соболенко в 1/4 финала Уимблдона
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104-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала Уимблдона-2025, в котором она сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

«Очевидно, что она — одна из величайших теннисисток, которые у нас есть, и одна из самых агрессивных. Единственное хорошее в этом матче — то, что мне абсолютно нечего терять», — приводит слова Зигемунд пресс-служба WTA.

Лаура Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв в матче 1/8 финала аргентинскую теннисистку Солану Сьерру (101-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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