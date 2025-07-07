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Мирра Андреева — Эмма Наварро, результат матча 7 июля 2025, счет 2:0, 1/8 финала, Уимблдон-2025

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв Наварро
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв в матче 1/8 финала американскую теннисистку Эмму Наварро (10-й номер рейтинга) 6:2, 6:3.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 19:15 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Матч продлился 1 час 17 минут. За время игры Мирра Андреева выполнила две подачи навылет, допустила две двойных ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из семи. Эмма Наварро допустила три двойных ошибки за матч, реализовала три брейк-пойнта из шести и ни разу не смогла подать навылет.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Мирра Андреева сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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