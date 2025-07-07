Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.

Сегодня, 7 июля, 18-летняя Андреева (7) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира из США Эмму Наварро (10).

Стоит отметить, что на пути в четвертьфинал Уимблдона-2025 Мирра Андреева не проиграла ни одного сета.

В карьере юной россиянки это уже второй четвертьфинал на ТБШ, первый был на «Ролан Гаррос»-2024, где она дошла до полуфинала.

Следующей соперницей Андреевой на травяном мэйджоре станет олимпийская чемпионка 2020 года, 35-я ракетка мира из Швейцарии Белинда Бенчич.