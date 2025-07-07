Мирра Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона со времён Шараповой

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал Уимблдона со времён легендарной соотечественницы Марии Шараповой в 2005 году (обеим было 18 лет 62 дня на момент старта турнира), сообщает Opta Ace.

Сегодня, 7 июля, 18-летняя Андреева (7) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира из США Эмму Наварро (10) в четвёртом круге Уимблдона-2025.

Стоит отметить, что на пути в четвертьфинал Уимблдона-2025 Мирра Андреева не проиграла ни одного сета.

Следующей соперницей Андреевой на травяном мэйджоре станет олимпийская чемпионка 2020 года, 35-я ракетка мира из Швейцарии Белинда Бенчич.