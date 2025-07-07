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Мирра Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона со времён Шараповой

Мирра Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона со времён Шараповой
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал Уимблдона со времён легендарной соотечественницы Марии Шараповой в 2005 году (обеим было 18 лет 62 дня на момент старта турнира), сообщает Opta Ace.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 19:15 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Сегодня, 7 июля, 18-летняя Андреева (7) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира из США Эмму Наварро (10) в четвёртом круге Уимблдона-2025.

Стоит отметить, что на пути в четвертьфинал Уимблдона-2025 Мирра Андреева не проиграла ни одного сета.

Следующей соперницей Андреевой на травяном мэйджоре станет олимпийская чемпионка 2020 года, 35-я ракетка мира из Швейцарии Белинда Бенчич.

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