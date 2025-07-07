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Мирра Андреева не заметила, что выиграла матч в 1/8 финала Уимблдона-2025

Мирра Андреева не заметила, что выиграла матч в 1/8 финала Уимблдона-2025
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Забавным моментом ознаменовалась победа серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 19:15 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

18-летняя Андреева (7) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира из США Эмму Наварро (10). Однако Мирра была очень сосредоточенной и только с помощью реакции толпы и своего бокса поняла, что успешно реализовала матчбол. Наварро пришлось немного подождать Мирру у сетки, за что россиянка принесла извинения, подняв руки.

Фото: скриншот из трансляции

Момент с Миррой вызвал искренний смех у комментаторов матча.

Следующей соперницей Андреевой на травяном мэйджоре станет олимпийская чемпионка 2020 года, 35-я ракетка мира из Швейцарии Белинда Бенчич.

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