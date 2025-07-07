Мирра Андреева не заметила, что выиграла матч в 1/8 финала Уимблдона-2025

Забавным моментом ознаменовалась победа серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в 1/8 финала Уимблдона-2025.

18-летняя Андреева (7) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира из США Эмму Наварро (10). Однако Мирра была очень сосредоточенной и только с помощью реакции толпы и своего бокса поняла, что успешно реализовала матчбол. Наварро пришлось немного подождать Мирру у сетки, за что россиянка принесла извинения, подняв руки.

Фото: скриншот из трансляции

Момент с Миррой вызвал искренний смех у комментаторов матча.

Следующей соперницей Андреевой на травяном мэйджоре станет олимпийская чемпионка 2020 года, 35-я ракетка мира из Швейцарии Белинда Бенчич.