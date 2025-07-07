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Елена Веснина высказалась о выходе трёх россиянок в четвертьфинал Уимблдона

Елена Веснина высказалась о выходе трёх россиянок в четвертьфинал Уимблдона
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина высказалась о выходе трёх российских теннисисток в четвертьфинальную стадию Уимблдона-2025.

«У наших девчонок на Уимблдоне потрясающие результаты, ещё и Карен Хачанов в четвертьфинале. Очень успешный Уимблдон для наших спортсменов. Я всегда считала, что у наших девочек есть шанс хорошо сыграть на травяных кортах, ведь они с давних пор на них выступают хорошо.

Про Андрееву так нельзя сказать, потому что она только начала играть на таком покрытии. Это её третий Уимблдон и дебютный выход в четвертьфинал. Честно говоря, я не удивлена результатом. Я во всех девчонках всегда видела потенциал. А Мирра сегодня показала невероятный теннис, сыграв чисто и спокойно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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