Мирра Андреева обратилась к Федереру и его жене после выхода в четвертьфинал Уимблдона

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о том, что на её матче в 1/8 финала Уимблдона-2025 присутствовал 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер со своей женой Миркой.

18-летняя Андреева (7) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира из США Эмму Наварро (10) в четвёртом круге Уимблдона.

«Честно говоря, это безумие. Я была очень нервной перед своим первым выходом на Центральный корт. Изо всех сил старалась не смотреть туда, в ложу, потому что знала: как только посмотрю, сразу потеряю концентрацию. И так и произошло при счёте 4:1. Я увидела Роджера и Мирку. Честно, для меня очень много значит, что вы пришли посмотреть мой матч. Не знаю… Это была одна из моих мечт — увидеть вас вживую. И когда я увидела вас обоих, действительно очень сильно разволновалась. Но я просто счастлива, что смогла сохранить концентрацию», — сказала Мирра в интервью на корте.