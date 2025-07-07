Мирра Андреева обратилась к Федереру и его жене после выхода в четвертьфинал Уимблдона

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о том, что на её матче в 1/8 финала Уимблдона-2025 присутствовал 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер со своей женой Миркой.
18-летняя Андреева (7) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира из США Эмму Наварро (10) в четвёртом круге Уимблдона.
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«Честно говоря, это безумие. Я была очень нервной перед своим первым выходом на Центральный корт. Изо всех сил старалась не смотреть туда, в ложу, потому что знала: как только посмотрю, сразу потеряю концентрацию. И так и произошло при счёте 4:1. Я увидела Роджера и Мирку. Честно, для меня очень много значит, что вы пришли посмотреть мой матч. Не знаю… Это была одна из моих мечт — увидеть вас вживую. И когда я увидела вас обоих, действительно очень сильно разволновалась. Но я просто счастлива, что смогла сохранить концентрацию», — сказала Мирра в интервью на корте.
- 7 июля 2025
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