Елена Веснина: у Рублёва был потрясающий Уимблдон, он большой молодец
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала игру соотечественника Андрея Рублёва на Уимблдоне. Теннисист вылетел в четвёртом круге, проиграв испанцу Карлосу Алькарасу.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
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|2
|3
|4
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|3
|4
|4
|
|6
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«У Рублёва был потрясающий турнир, он большой молодец. Андрей правильно сказал после матча в интервью: «Я вижу разницу между мной и топ-игроком». Он сам дал шанс Алькарасу поднять голову и почувствовать, что Андрей в чём-то не уверен. С такими соперниками нужно действовать очень уверенно, спокойно и их нельзя далеко отпускать. Они чувствуют запах крови и своего соперника не отпустят», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Комментарии
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