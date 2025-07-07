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Елена Веснина: у Рублёва был потрясающий Уимблдон, он большой молодец

Елена Веснина: у Рублёва был потрясающий Уимблдон, он большой молодец
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала игру соотечественника Андрея Рублёва на Уимблдоне. Теннисист вылетел в четвёртом круге, проиграв испанцу Карлосу Алькарасу.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 5 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«У Рублёва был потрясающий турнир, он большой молодец. Андрей правильно сказал после матча в интервью: «Я вижу разницу между мной и топ-игроком». Он сам дал шанс Алькарасу поднять голову и почувствовать, что Андрей в чём-то не уверен. С такими соперниками нужно действовать очень уверенно, спокойно и их нельзя далеко отпускать. Они чувствуют запах крови и своего соперника не отпустят», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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