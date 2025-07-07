Елена Веснина: у Рублёва был потрясающий Уимблдон, он большой молодец

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала игру соотечественника Андрея Рублёва на Уимблдоне. Теннисист вылетел в четвёртом круге, проиграв испанцу Карлосу Алькарасу.

«У Рублёва был потрясающий турнир, он большой молодец. Андрей правильно сказал после матча в интервью: «Я вижу разницу между мной и топ-игроком». Он сам дал шанс Алькарасу поднять голову и почувствовать, что Андрей в чём-то не уверен. С такими соперниками нужно действовать очень уверенно, спокойно и их нельзя далеко отпускать. Они чувствуют запах крови и своего соперника не отпустят», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.