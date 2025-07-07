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Мирра Андреева сделала комплимент жене Федерера Мирке после победы на Уимблдоне

Мирра Андреева сделала комплимент жене Федерера Мирке после победы на Уимблдоне
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2025 сделала комплимент жене 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера Мирке.

«И ещё хотела быстро сказать: Мирка, вы очень красивая. Мне очень понравился ваш наряд», — сказала Мирра в интервью на корте.

Супруги наблюдали за матчем Мирры в 1/8 финала Уимблдона из Королевской ложи. 18-летняя Андреева (7) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира из США Эмму Наварро (10).

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 19:15 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Следующей соперницей Андреевой на травяном мэйджоре станет олимпийская чемпионка 2020 года, 35-я ракетка мира из Швейцарии Белинда Бенчич.

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