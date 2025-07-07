Мирра Андреева сделала комплимент жене Федерера Мирке после победы на Уимблдоне

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2025 сделала комплимент жене 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера Мирке.

«И ещё хотела быстро сказать: Мирка, вы очень красивая. Мне очень понравился ваш наряд», — сказала Мирра в интервью на корте.

Супруги наблюдали за матчем Мирры в 1/8 финала Уимблдона из Королевской ложи. 18-летняя Андреева (7) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира из США Эмму Наварро (10).

Следующей соперницей Андреевой на травяном мэйджоре станет олимпийская чемпионка 2020 года, 35-я ракетка мира из Швейцарии Белинда Бенчич.